[Séminaire Eat and Think] Table ronde consacrée à la recherche en entrepreneuriat. IGR-IAE Rennes Rennes

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes, et via Zoom
Cette rencontre réunira Caroline Ruiller, Karine Le Rudelier, Laura Sabado et Matthieu Belarouci.
Rozenn PERRIGOT et Patrick Valeau vous proposent une table ronde consacrée à la recherche en entrepreneuriat. Cette rencontre réunira Caroline Ruiller, Karine Le Rudelier, Laura Sabado et Matthieu Belarouci. Les échanges viseront à faire connaître la recherche en entrepreneuriat et à montrer qu’elle occupe une place importante à l’IGR, au-delà de nos frontières disciplinaires habituelles. La table ronde se déroulera en deux temps :
1. Définitions et approches de l’entrepreneuriat
2. Présentation des principales contributions et perspectives de nos travaux.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-02T12:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-02T14:00:00.000+01:00
3
souleymane.laminou-abdou@univ-rennes.fr
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine