[Séminaire Eat and Think] Table ronde consacrée à la recherche en entrepreneuriat. IGR-IAE Rennes Rennes Mardi 2 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes, et via Zoom

Cette rencontre réunira Caroline Ruiller, Karine Le Rudelier, Laura Sabado et Matthieu Belarouci.

Rozenn PERRIGOT et Patrick Valeau vous proposent une table ronde consacrée à la recherche en entrepreneuriat. Cette rencontre réunira Caroline Ruiller, Karine Le Rudelier, Laura Sabado et Matthieu Belarouci. Les échanges viseront à faire connaître la recherche en entrepreneuriat et à montrer qu’elle occupe une place importante à l’IGR, au-delà de nos frontières disciplinaires habituelles. La table ronde se déroulera en deux temps :

1. Définitions et approches de l’entrepreneuriat

2. Présentation des principales contributions et perspectives de nos travaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T14:00:00.000+01:00

souleymane.laminou-abdou@univ-rennes.fr

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine