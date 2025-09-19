Séminaire Ecobio – Alistair Hockey (Univ Western Australia) OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes

Séminaire Ecobio – Alistair Hockey (Univ Western Australia)
vendredi 19 septembre 2025.

Inversions and Haplotype Blocks in a Young Autogamous Diploid Legume

Chromosomal inversions and other recombination-suppressing mechanisms can lead to large, non-recombining haplotype blocks. Such regions restrict gene flow and can promote the accumulation of novel mutations, contributing to isolation within closely related taxa. While well-documented for allogamous species, their role in autogamous species remains underexplored.

In this seminar, I will discuss the contribution of inversions and haplotype blocks to genetic isolation in Cicer echinospermum P.H. Davis, a diploid, selfpollinating legume closely related to chickpea (C. arietinum L.). Cicer echinospermum is a relatively young species, having shared a common ancestor with C. arietinum approximately 95–127 KYA. Variations in interspecific hybrid fertility and meiotic chromosome pairing suggest the presence of multiple large chromosomal rearrangements. I explore the identification and characterisation of these rearrangements and their implications for species coherence and reproductive isolation.

Début : 2025-09-19T13:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-19T14:00:00.000+02:00

Début : 2025-09-19T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00.000+02:00

OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l'Université de Rennes