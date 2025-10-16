Séminaire « Entrainement à la reprise d’entreprise » Cabinet FIMECOR Paris

Séminaire « Entrainement à la reprise d’entreprise » avec HEC Alumni

Module 1 – Introduction à la reprise

Un cycle de séminaires à l’initiative du Hub Entreprendre, du club REPRENEURS et d’HEC Life Project : 3 fois 2 jours pour constituer sa boite à outils ou revoir ses classiques…

Objectifs

Evaluer ses capacités personnelles à reprendre une entreprise,Se constituer une « boîte à outils » permettant de mieux appréhender le parcours du combattant du parfait repreneur,

Savoir où trouver les informations,

Cadrer son projet,

Aller sur la piste de la bonne « cible »,

Savoir négocier avec le vendeur, les banquiers, les fonds d’investissement,

Apprendre à travailler avec ses conseils pour créer de la valeur,

Gérer ses risques, optimiser ses finances et choisir le bon montage,

Rencontrer les intervenants du marché de la reprise.

Se constituer une équipe performante pour la reprise

Déroulement

2 modules séparables de 2 jours chacun, de 9h à 19h en présentiel et un 3ème module réparti en 7 témoignages de repreneurs de 2h chacun que nous organiserons en présentiel ou en zoom selon les disponibilités des intervenants.

4 jours et 8 témoignages animés par :

des professionnels de la reprise, HEC ou non

8 interventions de repreneurs

SESSION AUTOMNE 2025

Module 1 – Introduction à la reprise : jeudi 16 et vendredi 17 octobre

Module 2 – Les techniques de la reprise : jeudi 6 et vendredi 7 novembre

Module 3 – La pratique de la reprise : jeudi 27 et vendredi 28 novembre

Frais d’inscription

HEC cotisants : 170 euros par module, 450 euros les 3 modules (350€ pour les diplômés hors poste)

HEC non cotisants et Non HEC : 250 euros par module et 650 euros les 3 modules

Cabinet FIMECOR 13 rue Vernier 75017 PARIS Quartier des Ternes Paris 75017 Paris