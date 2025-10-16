Séminaire « Ethique et santé mentale » Mairie du 11e arrondissement PARIS

Séminaire « Ethique et santé mentale » Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Les intervenants

des deux tables rondes, professionnels de santé et acteurs associatifs, nous

exposerons, comment dans leurs actions, ils promeuvent le « souci éthique »

des personnes qu’ils accompagnent, soignent ou écoutent ; comment ils

interrogent leurs pratiques, les valeurs auxquelles ils adhèrent et leur

responsabilité.

Chaque

intervention sera suivie d’un débat avec la salle.

Un temps

convivial sera également prévu en fin de séminaire pour permettre les échanges

entre participants.

Tables rondes : « Lien social et santé mentale » et « Santé mentale des femmes ».

Le jeudi 16 octobre 2025

de 13h45 à 17h00

gratuit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUcVvjEtOVa0pzgG9a-YBM3XlNXc-22qMcHf_AuyECWOE2_w/viewform

Public adultes.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS