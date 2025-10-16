Séminaire « Ethique et santé mentale » Mairie du 11e arrondissement PARIS
Séminaire « Ethique et santé mentale » Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 16 octobre 2025.
Les intervenants
des deux tables rondes, professionnels de santé et acteurs associatifs, nous
exposerons, comment dans leurs actions, ils promeuvent le « souci éthique »
des personnes qu’ils accompagnent, soignent ou écoutent ; comment ils
interrogent leurs pratiques, les valeurs auxquelles ils adhèrent et leur
responsabilité.
Chaque
intervention sera suivie d’un débat avec la salle.
Un temps
convivial sera également prévu en fin de séminaire pour permettre les échanges
entre participants.
Tables rondes : « Lien social et santé mentale » et « Santé mentale des femmes ».
Le jeudi 16 octobre 2025
de 13h45 à 17h00
gratuit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUcVvjEtOVa0pzgG9a-YBM3XlNXc-22qMcHf_AuyECWOE2_w/viewform
Public adultes.
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS