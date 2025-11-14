Séminaire externe – Antoine Guichet, Institut Jacques Monod Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire en anglais, entrée libre dans la limite des places disponibles

Invité par Roland Le Borgne, Antoine Guichet, présentera ses récentes recherches sur les mécanismes qui contrôlent la polarité cellulaire et la morphogenèse tissulaire.

### A dual system involving the nuclear envelope and the membrane cortex ensures asymmetric nuclear anchoring in large cells

The correct positioning of the nucleus is important in many cellular contexts. When the nucleus is asymmetrically positioned, the process can be divided into two phases: migration and anchoring. The molecular mechanisms involved in the latter phase are not well understood. Using the Drosophila oocyte as a model system, we have identified a dual Velcro-like anchoring system. On the nuclear envelope side, this system involves the cooperation of the Linc complex with the NuMA protein orthologue found in vertebrates. On the plasma membrane side, it involves spectraplakin, a protein capable of linking the actin cortex to microtubules.

Contact : [**Roland Le Borgne**](https://igdr.univ-rennes.fr/roland-le-borgne)

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine