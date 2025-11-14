Séminaire externe – Arnaud Mourier, Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes

Séminaire externe – Arnaud Mourier, Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 14 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Giulia Bertolin, Arnaud Mourier présentera ses travaux de recherche sur les mécanismes pathogènes des maladies mitochondriales et les neuropathies périphériques.

### L’épissage des exons non codants orchestre l’expression tissus-spécifique d’une deuxième isoforme mitochondriale de la mitofusine 2 fortement exprimée dans le cerveau.

Chez les mammifères, la fusion de la membrane mitochondriale externe **contrôle la morphologie du réseau mitochondrial**, **favorise le trafic subcellulaire** et **assure le bon mélange** du contenu mitochondrial. Ce processus est contrôlé par **deux protéines homologues** apparentées à la dynamine, MFN1 et MFN2, qui sont exprimées de manière ubiquitaire dans tous les tissus.

Il est intéressant de noter que chez l’homme, **la perte de fonction de MFN2 est responsable de la neuropathie de Charcot-Marie-Tooth de type 2A**, alors qu’aucune mutation pathogène n’est connue dans MFN1. Nous rapportons ici une nouvelle isoforme de MFN2 générée par un site d’initiation de traduction alternatif conservé au cours de l’évolution.

Cette nouvelle isoforme mitochondriale de MFN2 (S-MFN2) est très abondante dans le cerveau de la souris et son expression spécifique aux tissus est contrôlée par l’épissage d’exons 5′ non codants, un mécanisme conservé chez l’homme. L’isoforme S-MFN2 a une capacité de fusion mitochondriale plus faible, mais semble **essentielle pour le transport et le stockage** des lipides neutres. **L’équilibre spécifique** aux tissus, contrôlé génétiquement, entre les isoformes L-MFN2 et S-MFN2 **apporte un éclairage nouveau** et important **pour comprendre les spécificités tissulaires et isoformes** des neuropathies induites par MFN2.

[**Arnaud Mourier**](https://www.ibgc.cnrs.fr/la-recherche/biodynamit/) dirige l’équipe BioDynaMit à l’Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC – UMR CNRS 5095) situé à Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T12:00:00.000+01:00

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine