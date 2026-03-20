Séminaire externe – Jemima Burden – University College London, Laboratory for Molecular Cell Biology Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 10 avril, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Gilles Salbert, Laurent Sachs présentera ses recherches sur la diversité des régulations géniques contrôlant le développement et l’homéostasie.

### Révéler la biologie cachée : ce que la microscopie corrélative et volumique rend visible

Les processus biologiques impliquent souvent une coordination spatiotemporelle complexe de multiples composants, où les interactions moléculaires influencent l’activité aux niveaux des organites, des cellules et des tissus. La microscopie électronique corrélative et volumique permet une visualisation 3D ultrastructurale d’événements spécifiques, apportant une identité moléculaire, un contexte spatial et une perspective fonctionnelle, révélant ainsi une biologie jusqu’alors cachée. Je présenterai un aperçu de ces techniques et partagerai des exemples où seule cette approche multimodale nous a permis de faire progresser notre compréhension biologique.

[**Jemima Burden**](https://profiles.ucl.ac.uk/3477-jemima-burden) travaille actuellement au Laboratory for Molecular Cell Biology de l’University College London. Elle utilise la microscopie électronique pour explorer divers aspects de la biologie cellulaire. Son principal domaine de recherche porte sur le développement de protocoles et de flux de travail pour la microscopie corrélative lumière-électrons et la microscopie électronique 3D.

Contact : [**Grégoire Michaux**](https://igdr.univ-rennes.fr/gregoire-michaux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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