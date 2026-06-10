Séminaire externe – Laurent Kuras, Institute for Integrative Biology of the Cell Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR Rennes Vendredi 26 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Gwenaël Rabut, Laurent Kuras présentera ses recherches sur les mécanismes de régulation de l’autophagie en réponse à une carence en soufre.

### Mécanismes de régulation de l’autophagie en réponse à une carence en soufre

**L’autophagie** est un processus de dégradation lysosomale et de recyclage qui **joue un rôle majeur dans la survie cellulaire en condition de carence nutritionnelle**. La levure Saccharomyces cerevisiae a été un modèle déterminant pour l’étude des fondements génétiques et moléculaires de l’autophagie et de sa régulation.

Cependant la grande majorité des études réalisées à ce jour chez la levure utilise la carence en azote comme modèle de stress nutritionnel et les mécanismes de régulation de l’autophagie en réponse aux autres types de carence sont encore mal connues. Nous nous intéressons plus particulièrement à la carence en soufre, un élément vital présent notamment dans les acides aminés méthionine et cystéine, le donneur de groupe méthyle S-adénosylméthionine (SAM) et l’antioxydant glutathion (GSH).

**Nos derniers travaux mettent en évidence** en condition de carence en soufre **un nouveau mécanisme d’induction** de l’autophagie reposant sur l’activateur transcriptionnel Met4 déjà connu pour son rôle dans la régulation des gènes du métabolisme soufré (Prigent et al 2024). Nos résultats font apparaître que la survie cellulaire en carence en nutriments soufrés nécessite une coopération entre le métabolisme soufré et l’autophagie.

**Nous montrons également** que la SAM **joue** en carence en soufre **un rôle primordial dans la signalisation** aboutissant à l’induction de l’autophagie. Dans la suite de ces découvertes nous cherchons notamment à identifier les acteurs impliqués dans cette signalisation par la SAM.

Contact : [**Gwenaël Rabut**](https://igdr.univ-rennes.fr/gwenael-rabut-0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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