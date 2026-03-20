Séminaire externe – Laurent Sachs – Muséum National d’Histoire Naturelle, Laboratoire physiologie moléculaire et adaptation Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Mardi 28 avril, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Gilles Salbert, Laurent Sachs présentera ses recherches sur la diversité des régulations géniques contrôlant le développement et l’homéostasie.

### Fonctions et mécanismes d’action des hormones thyroïdiennes sur le génome et l’épigénome en conditions normales ou perturbées lors du développement.

Nous étudions les **fonctions** et les **mécanismes d’action** des récepteurs aux hormones thyroïdiennes afin d’**augmenter les connaissances** sur la diversité des **régulations géniques** contrôlant le **développement** et l’**homéostasie**. Ces régulations sont **essentielles** car leur perturbation a des **conséquences négatives sur la santé** et les capacités d’adaptation aux changements environnementaux.

Il a toujours été primordial d’aborder ces études en utilisant des approches de la biologie moléculaire et de la génomique dans un contexte physiologique intégré, du génome/épigénome à l’organisme entier. Aujourd’hui, dans le cadre du **concept** « **One Health – One Planet** », nous étudions le rôle des hormones thyroïdiennes au cours du développement, en présence d’un exposome normal ou perturbé par le stress (via les glucocorticoïdes) ou par une contamination chimique.

[**Laurent Sachs**](https://phyma.mnhn.fr/fr/annuaire/laurent-sachs-6832) est directeur de recherche CNRS et directeur de l’Unité Physiologie Moléculaire et Adaptation (PhyMA) au Muséum National d’Histoire Naturelle, située à Paris.

Contact : [**Gilles Salbert**](https://igdr.univ-rennes.fr/gilles-salbert-0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T12:00:00.000+02:00

1



Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

