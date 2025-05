Séminaire externe – Mathieu Gautier, Université de Picardie Jules Verne – Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes, 4 juillet 2025, Rennes.

Séminaire externe – Mathieu Gautier, Université de Picardie Jules Verne Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 4 juillet, 11h00 Entrée libre

Invité par Benoît Hédan, Mathieu Gautier présentera ses recherches sur le rôle de TRPM7 dans les cancers du sein et du pancréas.

### Double Fonction de TRPM7 : Implications dans la Progression de l’Adénocarcinome Canalaire Pancréatique.

La protéine TRPM7 (Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M Member 7) est un canal cationique non-sélectif possédant un domaine kinase fonctionnel à son extrémité C-terminale. Du point de vue physiologique, le canal TRPM7 est **indispensable au développement embryonnaire** et à la survie cellulaire en permettant notamment la **régulation de l’homéostasie cellulaire** de l’ion magnésium (Mg2+), alors que le **rôle du domaine kinase** n’est **pas parfaitement connu**.

**Notre équipe a montré la surexpression de TRPM7** dans l’adénocarcinome canalaire pancréatique (ACP), la **forme majoritaire** et la **plus grave des cancers du pancréas**. Nos premiers résultats ont montré que le canal TRPM7 **régule la migration des cellules cancéreuses pancréatiques humaines** via l’entrée du Mg2+.

Plus récemment, nous montrons que le **domaine kinase** est **indispensable** pour la transition épithélio-mésenchymateuse et la cancérogenèse pancréatique _in vivo_. Ainsi, **le ciblage pharmacologique du domaine kinase** de TRPM7 pourrait **ouvrir de nouvelles perspectives** dans la **lutte contre ce cancer redoutable**.

**Mathieu Gautier** est affilié à l’Université de Picardie Jules Verne et travaille au sein du Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire (LPCM). Il est également impliqué dans des projets de recherche liés à la biologie cellulaire, notamment dans le cadre du projet structurant KICAP, qui étudie le rôle de la protéine TRPM7 dans la cancérogenèse pancréatique.

Il est reconnu pour ses travaux sur les canaux ioniques et leur implication dans le développement et la progression du cancer, en particulier dans le contexte de la recherche sur les mécanismes métastatiques et la modulation du domaine kinase de TRPM7.

Contact : [Benoît Hédan](https://igdr.univ-rennes.fr/benoit-hedan)

[En savoir plus](https://www.researchgate.net/profile/Mathieu-Gautier)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T12:00:00.000+02:00

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine