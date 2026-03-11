Séminaire externe – Michel Dubois et Catherine Guaspare Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 27 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

Invités par Yann Audic, Michel Dubois et Catherine Guaspare présenteront leur ouvrage « L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques », paru aux Presses Universitaires de France en 2025.

### L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques

Sociologue et **directeur de recherche au CNRS**, **Michel Dubois** est spécialisé dans la **sociologie des sciences et des techniques**. Il est directeur du Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne (Gemass).

**Catherine Guaspare-Cartron** est **sociologue** et **ingénieure de recherche** au Gemass (Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne) à Sorbonne Université, affiliée au CNRS. Elle travaille sur l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche, notamment dans le **contexte de la pandémie de Covid-19**.

**4eme de couverture** : « Inscrite dans le Code de la recherche, l’intégrité scientifique concerne l’ensemble des organismes de recherche comme des universités ou les laboratoires. Les femmes et les hommes de science sont réputés connaître ses principes généraux. Mais que recouvre réellement cette exigence ? Que signifie « être intègre » pour un biologiste, un historien, un ingénieur, un mathématicien ? Les bonnes pratiques sont-elles universelles ou façonnées par les cultures disciplinaires ? Et que se passe-t-il lorsqu’elles sont ignorées ou transgressées ?

En s’appuyant sur une enquête sociologique inédite, cet ouvrage apporte des **clés de compréhension** de ce que recouvre aujourd’hui l’intégrité scientifique et les enjeux qu’elle soulève : comment les bonnes pratiques sont adoptées, transmises, transformées… ou se heurtent aux réalités du travail scientifique, les dilemmes auxquels sont confrontés les scientifiques. Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudo-scientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science. »

Contact : [**Yann Audic**](https://igdr.univ-rennes.fr/yann-audic)

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



