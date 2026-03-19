Séminaire externe – Mickael Cohen – Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire des Eucaryotes Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 3 avril, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Gwenaël Rabut, Mickael Cohen présentera ses recherches sur la dynamique mitochondriale et les liens entre forme et fonction.

### Dynamique mitochondriale : liens entre forme et fonction

Les mitochondries forment un réseau dynamique. Leur morphologie est régulée par des processus de fusion et de fission, qui affectent la plupart des fonctions mitochondriales, notamment la phosphorylation oxydative. Je présenterai nos travaux passés et actuels portant sur les trois principaux axes de recherche de mon équipe.

Nous commencerons par le mécanisme d’attachement homotypique et de fusion entre les membranes externes mitochondriales, ainsi que sa régulation par le système ubiquitine-protéasome (UPS). Nous aborderons ensuite nos découvertes sur la mitophagie, la dégradation spécifique des mitochondries par l’autophagie, via un dialogue original entre le système UPS et les sites de contact avec le réticulum endoplasmique. Enfin, nous verrons comment l’analyse de la dynamique mitochondriale par microscopie de fluorescence à super-résolution nous a permis de révéler une morphologie mitochondriale jusqu’alors inconnue, dédiée à la croissance respiratoire de Saccharomyces cerevisiae, que nous avons nommée « Ringo » et qui se caractérise par des constrictions stables des tubules mitochondriaux.

Ces résultats ouvrent des perspectives importantes sur le lien entre la forme et la fonction des mitochondries.

Contact : [**Gwenaël Rabut**](https://igdr.univ-rennes.fr/gwenael-rabut-0)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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