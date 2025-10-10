Séminaire externe – Robert Luallen, San Diego State University Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes
Séminaire externe – Robert Luallen, San Diego State University Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes vendredi 10 octobre 2025.
Entrée libre
Invité par Grégoire Michaux, Robert Luallen, professeur associé de biologie présentera ses travaux sur la caractérisation mécanistique de l’adhésion & de la colonisation du microbiome dans l’intestin.
### Caractérisation mécanistique de l’adhésion et de la colonisation du microbiome dans l’intestin de C. elegans
_Résumé à venir_
[**Robert Luallen**](https://biology.sdsu.edu/people/robert-luallen/) est professeur associé au département de biologie de la faculté des sciences de l’université de San Diego.
Ses domaines d’expertise portent sur les interactions hôte-microbe, pathogenèse bactérienne, microbiome intestinal, formation de niches bactériennes, génétique, évolution, immunité innée.
Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine