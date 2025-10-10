Séminaire externe – Robert Luallen, San Diego State University Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes

Séminaire externe – Robert Luallen, San Diego State University Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 10 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Grégoire Michaux, Robert Luallen, professeur associé de biologie présentera ses travaux sur la caractérisation mécanistique de l’adhésion & de la colonisation du microbiome dans l’intestin.

### Caractérisation mécanistique de l’adhésion et de la colonisation du microbiome dans l’intestin de C. elegans

_Résumé à venir_

[**Robert Luallen**](https://biology.sdsu.edu/people/robert-luallen/) est professeur associé au département de biologie de la faculté des sciences de l’université de San Diego.

Ses domaines d’expertise portent sur les interactions hôte-microbe, pathogenèse bactérienne, microbiome intestinal, formation de niches bactériennes, génétique, évolution, immunité innée.

