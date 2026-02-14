Séminaire externe – Soline Chanet, Collège de France – Centre interdisciplinaire de recherche en biologie, Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes, Rennes

Séminaire externe – Soline Chanet, Collège de France – Centre interdisciplinaire de recherche en biologie Vendredi 13 mars, 11h00 Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-13T11:00:00+01:00 – 2026-03-13T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T11:00:00+01:00 – 2026-03-13T12:00:00+01:00

Le confinement mécanique et la signalisation calcique orchestrent l’activité des cellules germinales

Chez toutes les espèces animales, le développement du gamète femelle nécessite la formation d’une structure appelée follicule ovarien chez les mammifères, où les cellules germinales sont entourées d’une couche de cellules somatiques. Chez Drosophila melanogaster, l’équivalent fonctionnel du follicule ovarien est une chambre d’œufs. Les chambres sont continuellement produites par le germarium, une structure située au pôle antérieur des ovaires qui contient à la fois des cellules souches germinales et des cellules souches somatiques. Dans le germarium, un groupe de 16 cellules germinales interconnectées est entouré d’une couche de cellules somatiques, ce qui conduit à l’individualisation et au bourgeonnement d’une nouvelle chambre à ovules. Ce processus morphogénétique est appelé encapsulation.

Récemment, nous avons montré que les cellules germinales ne sont pas passives mais génèrent activement des ondes de contraction corticale pendant l’encapsulation. Un défaut dans cette contractilité corticale entraîne des défauts dans la formation des chambres d’œufs. Ainsi, la contractilité des cellules germinales est essentielle pour une encapsulation correcte ; cependant, les signaux développementaux qui déclenchent cette activité corticale dans les cellules germinales pendant l’encapsulation ne sont pas connus.

Il a récemment été démontré dans une grande variété de cellules eucaryotes que le confinement physique peut être un facteur essentiel pour induire la contractilité corticale et la différenciation de type amiboïde (avec l’apparition de blebs). Nous avons testé si le germarium est un environnement confiné et si le confinement des cellules germinales par les cellules somatiques qui les entourent au moment de l’encapsulation, agit comme un signal mécanique pour déclencher et/ou maintenir leur activité corticale. En faveur de cette hypothèse, nos résultats indiquent que, lorsque les germeria sont dissociés, les cellules germinales isolées des cellules somatiques s’arrondissent et leur contractilité corticale est fortement réduite. Lorsque le confinement est artificiellement rétabli, la contractilité corticale réapparaît dans les cellules germinales. Nous montrons également que la signalisation calcique est nécessaire pendant l’encapsulation et participe à cette réponse au confinement.

Soline Chanet est une biologiste spécialisée dans l’étude de la gastrulation et de la polaritée épithéliale chez Drosophila melanogaster, avec une expertise en contrôle génétique de ces processus, notamment via les gènes Bearded et neuralized. Chercheuse permanente au Collège de France au sein de l’équipe de Jean-René Huynh, elle travaille sur le développement et la morphogenèse des cystes germinaux.

Contact : Roland Le Borgne

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

