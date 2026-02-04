Séminaire externe – Valérie Garcia, Centre de recherche en cancérologie de Marseille Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 13 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invitée par Gwenaël Rabut, Valérie Garcia, chercheuse CNRS, cherche à comprendre les mécanismes régulant la formation et la réparation des cassures double brin de l’ADN.

### Contrôle spatial des cassures double-brin de l’ADN au cours de la méiose par la kinase Tel1/ATM

Les cassures double-brin de l’ADN sont des **lésions particulièrement délétères**. Elles peuvent entraîner des mutations ou des remaniements chromosomiques et sont **à l’origine de cancers**. Paradoxalement, des cassures double-brin sont formées intentionnellement au cours de la méiose afin d’initier des recombinaisons homologues entre chromosome, ce qui permet leur bonne ségrégation et génère de la diversité génétique.

**Nous cherchons à élucider comment ces cassures double-brin de l’ADN** programmées lors de la méiose **sont régulées** spatialement et **réparées**, en utilisant la levure S. cerevisiae comme organisme modèle. Nous avons démontré que la formation des cassures méiotiques est soumise à une interférence, l’apparition d’une cassure supprimant localement la formation de cassures supplémentaires sur la même chromatide sur des distances pouvant atteindre ~80 kb. Ce mécanisme de rétroaction négative est médié par la kinase Tel1/ATM.

Au cours de ce séminaire, je présenterai **nos résultats récents obtenus en étudiant la localisation dynamique de Tel1 sur les chromosomes méiotiques** et son interaction fonctionnelle avec la protéine Xrs2. Je présenterai également des données intégrant des analyses ciblées et génomiques et révélant qu’une perte de l’activité kinase de Tel1 entraîne une dérégulation sévère de la formation des cassures double brin de l’ADN. Globalement, nos résultats mettent en évidence **un rôle central et multifacette de Tel1** dans la prévention d’un excès de cassures et fournissent des **informations importantes sur les mécanismes pathogènes** associés aux mutations de la kinase ATM chez l’homme.

Contact: [Gwenaël Rabut](https://igdr.univ-rennes.fr/gwenael-rabut-0)

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



