Séminaire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges

Séminaire Jeudi 2 avril, 16h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Début : 2026-04-02T16:00:00+02:00 – 2026-04-02T18:00:00+02:00

« Pouvoirs et contre-pouvoirs. Les études en musique populaire permettent-elles encore d’interpréter le monde ? »

par Claude Chastagner (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Paul-Thomas Cesari (Università di Corsica Pasquale Paoli)

Simon Hierle (FLSH de Limoges)

Jeudi 2 avril 2026

16h-18h

Faculté de Lettres et de Sciences Humaines

Salle D005

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

