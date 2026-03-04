Séminaire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
Séminaire Jeudi 2 avril, 16h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
« Pouvoirs et contre-pouvoirs. Les études en musique populaire permettent-elles encore d’interpréter le monde ? »
par Claude Chastagner (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Paul-Thomas Cesari (Università di Corsica Pasquale Paoli)
Simon Hierle (FLSH de Limoges)
Jeudi 2 avril 2026
16h-18h
Salle D005
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
