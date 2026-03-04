Séminaire « Image, langues et récits en mouvement », Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Séminaire « Image, langues et récits en mouvement » Mercredi 25 mars, 11h00 Université de la Vallée d’Aoste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T13:00:00+01:00

Le séminaire, organisé avec le parrainage de la Chaire Senghor, est pensé pour les étudiants du cours de Scienze della Formazione Primaria ainsi que pour les enseignant·e·s, propose une immersion originale à la croisée de la littérature de jeunesse, de la didactique du plurilinguisme et de la médiation animale, à partir de la collection Une image, mille mots, dans le cadre du projet Les Cahiers de Thor. Une initiative destinée aux étudiant·e·s de l’Université de la Vallée d’Aoste et aux enseignant·e·s ayant réservé leur place.

Par : Gabriella Vernetto, Chargée de cours en Didactique du Plurilinguisme et en Littérature Francophone pour l’Enfance à l’Université de la Vallée d’Aoste.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste, avec le parrainage de la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d’Aoste.

Cet événement n’est pas ouvert au public.

Université de la Vallée d’Aoste Via Monte Solarolo, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie