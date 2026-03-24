Séminaire international Spring Institute, 4ème édition

Place d’Empeyssine Place des Carmes Lavergne Pleaux Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rencontres internationales sur les thèmes de l’espace, des écosystèmes et de l’art… Chercheurs et bénévoles de l’association Spring se retrouvent pour partager entre eux et avec le grand public les progrès réalisés dans l’année.

.

Place d’Empeyssine Place des Carmes Lavergne Pleaux 15700 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes contact@thespringinstitute.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

International meetings on the themes of space, ecosystems and art… Researchers and volunteers from the Spring association get together to share the year’s progress with each other and the general public.

L’événement Séminaire international Spring Institute, 4ème édition Pleaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Salers