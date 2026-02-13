SEMINAIRE « La fertilité des sols, fondement de la résilience », Lycée agricole de l’Oisellerie, Breuty (16), Breuty

SEMINAIRE « La fertilité des sols, fondement de la résilience » Jeudi 5 mars, 09h00 Lycée agricole de l’Oisellerie, Breuty (16) Charente

Sur inscription

SAVE THE DATE – SEMINAIRE

« La fertilité des sols, fondement de la résilience »,

5 Mars 2026

au lycée agricole de l’Oisellerie (16)

Il sera organisé autour de 4 séquences :

• Fertilité des sols, la comprendre pour la préserver

• Le sol vivant, fondements biologiques et agronomiques de la fertilité

• Adopter une stratégie globale de fertilisation

• Conseiller la fertilisation de demain

Inscriptions seront ouvertes à partir du 09 février 2026

Venez nombreux pour approfondir vos connaissances et échanger entre pairs !

Vous pouvez également consulter les autres livrables du projet FERTISOL NA (fiches techniques, articles de presse, …) sur le site Agriconnaissances :

Agir sur la fertilité de son sol – Agriconnaissances.fr

Lycée agricole de l'Oisellerie, Breuty (16) 40 All. de l'Oisellerie, 16400 La Couronne Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

Prenons 1 journée pour des échanges concrets et des apports techniques sur la fertilité des sols, fondement de la résilience.