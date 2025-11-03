Séminaire: La patrimonialisation de l’irrigation gravitaire ou « traditionnelle » à l’UNESCO : le Patrimoine mondial face au changement climatique Salle 6, Centre Panthéon Paris

Séminaire: La patrimonialisation de l’irrigation gravitaire ou « traditionnelle »

à l’UNESCO : le Patrimoine mondial face au changement climatique Lundi 3 novembre, 09h15 Salle 6, Centre Panthéon Paris

La participation est libre, mais l’inscription est nécessaire, via le formulaire. date limite 20 octobre

Début : 2025-11-03T09:15:00 – 2025-11-03T12:30:00

Fin : 2025-11-03T09:15:00 – 2025-11-03T12:30:00

En 2023 « L’irrigation traditionnelle : connaissance, technique et organisation » a été inscrite sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO suite à la candidature de 7 pays européens (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse). Le rôle essentiel joué par cette pratique dans le façonnement de paysages – pour certains inscrits à l’UNESCO au titre de la Convention de 1972 – est également reconnu (paysage culturel des Causses et Cévennes, France, inscrit sur la liste du PM ; paysage culturel de la Ribeira Sacra, Galice, Espagne, candidat pour une inscription). Ces techniques d’irrigation dîtes « traditionnelles » reposent sur un maillage de canaux creusés dans la terre, permettant à l’eau de circuler par gravité pour irriguer champs et jardins. Malgré leurs nombreuses externalités positives (alimentation des nappes, maintien de la biodiversité, drainage des versants), ces pratiques sont menacées par le manque de moyens, les contraintes réglementaires et le changement climatique. Longtemps perçues comme “archaïques”, elles sont désormais valorisées comme patrimoine et comme réponse à ces enjeux climatiques et de maintien de la biodiversité.

Cet événement scientifique est organisé en marge d’une démarche de demande d’extension de l’inscription susmentionnée portée par plusieurs pays (Espagne, France, Grèce et Portugal). Il vise à rendre accessible ce travail en cours, faire un état des lieux des enjeux et menaces qui pèsent sur ces techniques d’irrigation, et appréhender le rôle du tourisme dans la revalorisation de la pratique. Plus largement, il s’agira d’examiner la manière dont les initiatives relatives au Patrimoine mondial de l’UNESCO – matériel ou immatériel – permettent de répondre aux enjeux de l’adaptation au changement climatique. La séance croisera l’intervention des porteurs de la candidature originale et de spécialistes de la question

Salle 6, Centre Panthéon 12 place du Panthéon, 75005 Paris

©Vigne submergée en hiver pour prévenir le phylloxéra, Tarascon, J.P. Dulout