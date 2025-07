Séminaire « La prise de parole en public : gagnez en impact » HEC Alumni Paris

Séminaire « La prise de parole en public : gagnez en impact » avec HEC Alumni

Découvrez une manière de communiquer à l’oral différente et qui atteint son objectif,

pour renforcer son leadership.

Méthode

Dans le cadre d’un séminaire d’une journée, nous allons alterner réflexions, exercices pratiques devant une caméra, débrief en commun, et retours d’expériences pour rendre chacune de vos prises de parole impactante.

C’est pour vous si vous recherchez

A embarquer votre audience, pas seulement « bien leur parler »

Une manière de communiquer à l’orale différente et qui atteint son objectif le plus souvent possible

Un outil pratique et mnémotechnique permettant de travailler son impact avant chaque prise de parole.

Une vraie sensibilisation au leadership par la parole avec des conseils pratiques et des exercices stimulants.

Le groupe est limité de 6 à 8 participants maximum. A l’issue de cette journée, chaque participant(e) a la possibilité de prendre rendez-vous avec l’animatrice pour un coaching personnalisé d’une heure. Les participants(es) peuvent déjeuner avec l’animatrice pour continuer et approfondir les échanges

Animatrice : Sandrine Meyfret (EMBA.04), Consultante, coach, formateur, sociologue et conférencière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T17:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/seminaire-la-prise-de-parole-en-public-gagnez-en-impact-10-juillet/2025/07/02/12154

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris