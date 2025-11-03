Séminaire L’angoisse d’aujourd’hui, l’angoisse de toujours Troyes
Séminaire L’angoisse d’aujourd’hui, l’angoisse de toujours Troyes lundi 3 novembre 2025.
Séminaire L’angoisse d’aujourd’hui, l’angoisse de toujours
Institut Universitaire rachi Troyes Aube
Tarif : 4 – 4 – 4 Eur
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03 20:30:00
fin : 2026-03-09 22:30:00
Date(s) :
2025-11-03 2025-12-01 2026-01-26 2026-03-09 2026-04-27 2026-05-18
Le cycle de l’APAT se présente sous forme de séminaires et de plusieurs séances (6 en tout sur l’année), la première se déroule le 3 novembre (voir affiche pour le planning des séances), celles-ci sont animées par des professionnels de la santé tels que des psychanalystes, des psychologues… Cette année, le thème est L’angoisse d’aujourd’hui, l’angoisse de toujours . Ainsi, la première séance traitera de L’origine de l’angoisse . 8 .
Institut Universitaire rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 direction@institut-rachi-troyes.fr
