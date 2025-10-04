Séminaire « Le Mouvement » Place du Docteur Paul Guyader Saint-Renan

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04

Durant tout un weekend, venez profiter de conférences et animations organisés par l’association Pégase.

Ce séminaire sur le « mouvement » propose des exposés scientifiques, historiques, ludiques et pratiques par de nombreux intervenants extérieurs ou du club PÉGASE.

Gratuit et tous publics. Sans inscription préalable.

Il se déroule le samedi 4 de 9h30 à 19h et le dimanche 5 de 10h à 16h. .

Place du Docteur Paul Guyader Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

