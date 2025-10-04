Séminaire « Le Mouvement » Place du Docteur Paul Guyader Saint-Renan
Séminaire « Le Mouvement » Place du Docteur Paul Guyader Saint-Renan samedi 4 octobre 2025.
Séminaire « Le Mouvement »
Place du Docteur Paul Guyader Espace Culturel Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Durant tout un weekend, venez profiter de conférences et animations organisés par l’association Pégase.
Ce séminaire sur le « mouvement » propose des exposés scientifiques, historiques, ludiques et pratiques par de nombreux intervenants extérieurs ou du club PÉGASE.
Gratuit et tous publics. Sans inscription préalable.
Il se déroule le samedi 4 de 9h30 à 19h et le dimanche 5 de 10h à 16h. .
Place du Docteur Paul Guyader Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Séminaire « Le Mouvement » Saint-Renan a été mis à jour le 2025-09-25 par OT IROISE BRETAGNE