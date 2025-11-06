Séminaire Les pensées cachées du juriste Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice

Séminaire Les pensées cachées du juriste

Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-06

Organisé autour de différentes tables-rondes, le séminaire international, de dimension parfois pluridisciplinaire ou comparée, porte sur les grandes thématiques sur les pensées cachées du juriste.

.

Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Séminaire Les pensées cachées du juriste

Organised around various round tables, the international seminar, which is sometimes multidisciplinary or comparative in nature, focuses on major themes relating to the hidden thoughts of the jurist.

German : Séminaire Les pensées cachées du juriste

Das internationale Seminar, das um verschiedene Diskussionsrunden herum organisiert ist, hat manchmal eine multidisziplinäre oder vergleichende Dimension und befasst sich in den großen Themenbereichen mit den verborgenen Gedanken des Juristen.

Italiano : Séminaire Les pensées cachées du juriste

Organizzati attorno a una serie di tavole rotonde, i seminari internazionali, alcuni dei quali multidisciplinari o comparativi, si concentrano sui principali temi del pensiero nascosto del giurista.

Espanol : Séminaire Les pensées cachées du juriste

Organizados en torno a una serie de mesas redondas, los seminarios internacionales, algunos de ellos multidisciplinares o comparativos, se centran en los grandes temas del pensamiento oculto del jurista.

L’événement Séminaire Les pensées cachées du juriste Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur