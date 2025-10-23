Séminaire « Management et Santé » IGR-IAE Rennes Rennes
Séminaire « Management et Santé » IGR-IAE Rennes Rennes jeudi 11 décembre 2025.
Séminaire « Management et Santé » IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 11 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine
Salle du conseil + visioconférence
L’IGR-IAE Rennes organise un séminaire « Management et Santé » en partenariat avec l’EHESP.
### Programme :
Echanges autour des deux présentations suivantes :
* **Performance, bien-être et bonheur des femmes entrepreneures : Résultats d’une analyse bibliométrique**
Caroline Ruiller, Université de Rennes, IGR-IAE Rennes et CREM
Estelle Michinov, Université de Rennes 2, LP3C
* **Prendre soin des soignants : Quel est le coût de l’inaction ? Résultats d’une enquête sur l’absentéisme et le présentéisme dans les hôpitaux français**
Nicolas Sirven et Emilie Chen
Université de Rennes, EHESP, Inserm RSMS et Chaire « Economie et management des établissements de santé » (EMES)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-11T12:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00
rozenn.perrigot@univ-rennes.fr
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine