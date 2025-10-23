Séminaire « Management et Santé » IGR-IAE Rennes Rennes

Séminaire « Management et Santé » IGR-IAE Rennes Rennes jeudi 11 décembre 2025.

Séminaire « Management et Santé » IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 11 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Salle du conseil + visioconférence

L’IGR-IAE Rennes organise un séminaire « Management et Santé » en partenariat avec l’EHESP.

### Programme :

Echanges autour des deux présentations suivantes :

* **Performance, bien-être et bonheur des femmes entrepreneures : Résultats d’une analyse bibliométrique**

Caroline Ruiller, Université de Rennes, IGR-IAE Rennes et CREM

Estelle Michinov, Université de Rennes 2, LP3C

* **Prendre soin des soignants : Quel est le coût de l’inaction ? Résultats d’une enquête sur l’absentéisme et le présentéisme dans les hôpitaux français**

Nicolas Sirven et Emilie Chen

Université de Rennes, EHESP, Inserm RSMS et Chaire « Economie et management des établissements de santé » (EMES)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00

1

rozenn.perrigot@univ-rennes.fr

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine