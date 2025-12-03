Séminaire « NOUVEAU DEPART : 3 jours pour repenser et réussir votre recherche d’emploi » HEC Alumni Paris 11 – 13 décembre sur inscription

Nombreux sont les paradoxes qui accompagnent la recherche d’un nouveau travail ou projet professionnel. Un sujet sur lequel chacun se questionne, qu’il.elle soit encore en poste ou non, expérimenté ou jeune actif, déjà passé par là, ou novice, résolument optimiste et proactif ou parfois enlisé dans la procrastination ou le découragement.

Chacun cherche son chemin vers sa prochaine étape, son job idéal. Chacun expérimente les hauts et les bas de cette période, cette étape professionnelle et de vie, aussi riche que confrontante.

Notre conviction au sein d’HEC Life Project, réussir vraiment sa recherche d’emploi va bien au-delà de trouver un travail. Et suppose de commencer par changer de regard sur la recherche d’emploi et les croyances qui l’entourent !

La recherche d’emploi n’a rien d’un processus purement individuel mais au contraire ne peut s’accomplir que dans une dynamique d’ouverture aux autres et des rencontres.

La recherche d’emploi n’implique pas de suivre nécessairement une méthodologie figée et de s’adapter à tout prix aux dernières tendances du recrutement.

La recherche d’emploi répond aujourd’hui à de nouveaux paradigmes : les talents ultimes – le secteur – la valeur ajoutée.

Une recherche d’emploi qui prend ou demande du temps n’est pas obligatoirement signe d’inefficacité.

Notre séminaire NOUVEAU DEPART : 3 jours pour repenser et réussir sa recherche d’emploi, s’appuie sur cette approche originale et pragmatique portée avec passion par Daniel Porot et sur la puissance d’une expérience collective entre alumni HEC.

Du jeudi 11 au samedi 13 décembre 2025 (8h-18h)

Il vous permettra :

• D’identifier vos véritables motivations, comprendre ce qui vous fait « vibrer »…

• De découvrir ainsi le poste dans lequel vous pourrez vraiment vous épanouir ;

• De définir vos compétences distinctives, celles qui vous rendent vraiment unique ;

• De préparer concrètement votre plan de recherche d’emploi ;

• De mieux vous présenter, pour mieux convaincre.

• De donner un vrai élan à votre projet de changement professionnel et de gagner en clarté.

Témoignages :

« Un nouvel état d’esprit pour aborder la recherche d’emploi et qui m’a redonné confiance dans mes moyens d’action. »

« Rebooste et dynamise la recherche. Un séminaire très concret, adapté à tout type de situation. »

« Très satisfait d’être face à un interlocuteur pleinement conscient de la réalité du marché et de la recherche d’emploi et qui propose des « Solutions » adaptées. »

« Originalité de l’approche de la recherche d’emploi. Cette méthode ouvre le champ des possibilités. »

Daniel Porot, spécialiste de la gestion de carrière, et auteur de 25 ouvrages sur ce thème, est un expert reconnu qui a accompagné plus de 3000 alumni, diplômés d’HEC et d’autres Grandes Ecoles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00.000+01:00

