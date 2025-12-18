Séminaire « Nouvelle vie : préparer sa transition emploi-retraite » HEC Alumni Paris 9 et 16 janvier 2026 sur inscription

Séminaire « Nouvelle vie : préparer sa transition emploi-retraite » à HEC Alumni

Une journée et demi pour mieux comprendre, partager

et se préparer à la transition emploi-retraite

Objectifs :

– Connaitre le fonctionnement du système actuel de calcul des pensions et ses évolutions

– Optimiser le montant de sa retraite et donc décider au mieux de la date de sa liquidation

– Anticiper les impacts financiers de la retraite sur son patrimoine et ses revenus

– Faciliter la transition emploi-retraite en prenant conscience de tous ses impacts personnels

– Partager entre participants dans une confrontation positive, sur la base d’une méthode de réflexion, pour construire un ou plusieurs nouveaux projets de vie

Moyens :

Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques et des exemples d’application.

Un support pédagogique est remis à chaque participant.

Nos formateurs sont sélectionnés pour leur expertise métier et leurs expériences professionnelles.

Déroulé :

1ère demi-journée : le 9 janvier de 13h30 à 17h30

Partie 1 : Mesurer les impacts de cette transition emploi / retraite

– La transition Emploi – Retraite ? Quels sont ses impacts ? Quels peuvent être nos dénis, nos inquiétudes, nos freins à ce changement de vie ?… : Echanges, mises en situation et apports pédagogiques.

L’animation est réalisée par Marie-Pierre Xerri et Jérôme Gueugnier (E.93), anciens membres de comité de direction d’entreprises dans les RH, la formation et la conduite du changement, et aujourd’hui mentors et coachs spécialisés dans les transitions de carrière. Ils interviennent également dans différentes associations pour accompagner le retour à l’emploi.

Partie 2 : Anticiper les impacts financiers de la retraite sur son patrimoine et ses revenus

L’animation est réalisée par une avocate fiscaliste spécialiste du conseil en patrimoine.

–

2ème journée : le 16 janvier de 9h00 à 17h30

Matin : Réfléchir concrètement et commencer à construire un nouveau projet de vie

Présentation et début de mise en oeuvre d’une méthode de construction d’un nouveau projet de vie autour des goûts, des envies, des talents, des renoncements, des expériences de chacun. Mise en situation avec la méthode du co-développement.

La matinée sera clôturée par une présentation de HEC Volunteers for good (ancien HEC Bénévolat).

Après-midi : Les aspects techniques du dossier retraite

Régime général de sécurité sociale

âge minimum de liquidation et nombre de trimestres nécessaires

validation de périodes, rachat de trimestres

impacts sur la décote et le surcote

Cas particulier des départs anticipés

Retraites complémentaires (AGIRC – ARRCO), validation de points

Description du cumul emploi retraite

Prélèvements sociaux sur les retraites

Préparation du départ en retraite : démarches

L’animation est assurée par un consultant-expert de NEOVIA Retraite

Groupe limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T17:30:00.000+01:00

