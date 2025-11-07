Séminaire populaire du Secours populaire : Hausse de la pauvreté et précarité alimentaire Hôtel de ville de Paris, Paris

Alors qu’un tiers des français craint de basculer dans la pauvreté et que la fréquentation des libre-service solidaire du Secours populaire ne cesse d’augmenter, la Fédération de Paris propose un événement de sensibilisation et d’alerte ouvert à toutes et tous.

La soirée s’articulera autour des prises de paroles d’expert.es et de représentant.es associatifs :

Bénédicte Bonzi, Anthropologue, checheure associée au LAP et auteure de “la France qui a faim”

Louis Cantuel, Responsable du pôle institutionnel des Restos du Cœur.

Thierry Marx, Artisan cuisinier et fondateur des centres de formation « Cuisine mode d’emploi(s) »

Fiorella Bourgeois, Référente bénévole de la maraude pédestre au Secours populaire de Paris, membre de la commission alerte.

Abdelsem Ghazi, Secrétaire général du Secours populaire de Paris.

« Cette soirée est une grande première pour le Secours populaire de Paris. Ce sera l’occasion pour nos bénévoles, donateur.ices, partenaires de faire un pas de côté sur le quotidien pour les uns, de mieux connaître le terrain et les publics que nous accompagnons, pour les autres. Ce sera aussi et surtout, l’occasion de dresser des solutions pour l’avenir et de se demander comment faire plus, mais aussi comment faire mieux. L’alimentation occupe une place centrale dans nos vies, plus qu’un besoin, nous sommes convaincus qu’elle est un levier pour insérer, créer du lien, prendre soin, de celles et ceux qui en ont le plus besoin. » Abdelsem Ghazi, secrétaire général de la Fédération de Paris du Secours populaire

L’inscription est obligatoire. Merci de remplir notre formulaire en ligne.

Le 7 novembre 2025 de 18h30 à 20h30, la Fédération de Paris du Secours populaire français organisera son tout premier Séminaire populaire sur le thème suivant “Hausse de la pauvreté : comment répondre à la précarité alimentaire dans le respect de la dignité”.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Hôtel de ville de Paris, 5 rue de lobeau 75004 6 passage rameyParis

