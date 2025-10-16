Séminaire « Science en société » #2 – Le numérique, enjeu du XXIe siècle : quel choix de société faisons-nous ? Amphithéâtre GCU, INSA Rennes Rennes

Séminaire « Science en société » #2 – Le numérique, enjeu du XXIe siècle : quel choix de société faisons-nous ? Amphithéâtre GCU, INSA Rennes Rennes Jeudi 16 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Intervenant : Fabien Lebrun, docteur en sociologie et en information-communication

Une conscience critique semble émerger vis-à-vis de notre monde connecté, par exemple du point de vue des dangers des écrans sur les enfants (développement du cerveau, obésité, myopie, addiction, cyberharcèlement, cyberpornographie, etc.), de la fragilisation de nos libertés individuelles et collectives (surveillance de masse, réseaux sociaux au service de régimes anti-démocratiques), ou de l’impact écologique des appareils informatiques et des infrastructures digitales (consommation d’énergie et d’eau, pollutions numériques diverses) – tous exacerbés par l’« intelligence artificielle ».

Mais rarement ces critiques sont élaborées de façon systémique jusqu’à penser le coût humain de l’extraction minière déterminé par le secteur high tech, spécialement au Congo (RDC). C’est pourtant de choix de civilisation dont il s’agit, tant le capitalisme à son stade numérique se révèle jour après jour invivable pour l’humanité et intenable pour la planète.

_Titulaire de deux doctorats (sociologie, 2016 et information-communication, 2023), Fabien Lebrun enseigne les sciences sociales à l’université de Nantes et intervient auprès de diverses institutions académiques et organismes de formation. Éditeur (directeur de plusieurs collections) et chercheur indépendant, il est notamment l’auteur de « On achève bien les enfants. Écrans et destructivité numérique » (Le Bord de l’eau, 2020) et de « Barbarie numérique. Une autre histoire du monde connecté » (L’Échappée, 2024, adapté de sa seconde thèse)._

[Plan du campus de l’INSA de Rennes](https://www.insa-rennes.fr/fileadmin/ressources/Rubriques/PlanCampusINSA-Rennes_octobre2023.pdf)

Amphithéâtre GCU, INSA Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine