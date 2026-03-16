Séminaire « Sciences, techniques et sociétés (STS) » : explorer les effets de la techniques et les outils sur nos sociétés modernes Campus de Beaulieu – Bat. 1A – Salle des thèses Rennes Jeudi 2 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Intervenant : Ivan Gentil, Université Claude Bernard Lyon 1

Les outils et plus généralement les techniques ont un pouvoir important sur nos sociétés. Jacques Ellul affirme que « le capitalisme est une réalité déjà historiquement dépassée. Il peut bien durer un siècle encore, cela n’a pas d’intérêt historique. Ce qui est nouveau, significatif et déterminant, c’est la technique ». Cette affirmation, que l’on soit d’accord ou pas avec elle, montre l’importance de la technique dans nos sociétés modernes. Par cet atelier, nous essayons d’aborder ces questions naturelles : est-ce que la technique est neutre ? peut-on légiférer sur la technique ? Comment la technique modifie nos vie ? Comment les mathématiques interviennent dans ces problèmes ? etc.

_Ce séminaire s’inscrit dans le cycle de séminaires « Sciences, techniques et sociétés (STS) » où sont discutés les impacts de la recherche, et plus généralement celui des sciences et des technologies, mais aussi des lieux et modes de production de cette recherche._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T11:30:00.000+02:00

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https://irmar.univ-rennes.fr/evenements/explorer-laide-de-textes-de-penseurs-et-penseuses-les-effets-de-la-techniques-et-les

Campus de Beaulieu – Bat. 1A – Salle des thèses 263, Avenue du Général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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