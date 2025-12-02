Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence

Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 17h.

Visite par Éva médiatrice.

Mardi 9 décembre 2025 à partir de 17h.

Visite par Éva médiatrice.

Mardi 16 décembre 2025 à partir de 17h.

Visite par Éva médiatrice. Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 17:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16

Le Musée Estrine organise ponctuellement des séminaires sur l’Histoire de l’Art en décembre 2025.

Élisa Farran, conservatrice du musée et historienne de l’art, anime un séminaire consacré à l’Histoire de l’art. Ce séminaire se déroule sur 3 séances, les mardis à 17h.



Cycle 2025 Une heure une œuvre… ou deux !

– Mardi 2 décembre Le portrait André Marchand

– Mardi 9 décembre Le paysage Georges Arditi et Jean Pierre Blanche

– Mardi 16 décembre La nature morte Mireille Blanc et Mathieu Cherkit



Un minimum de 15 inscrits est requis pour assurer le maintien du séminaire. .

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 34 72

English :

The Estrine Museum organises occasional seminars on art history in December 2025.

German :

Das Musée Estrine organisiert im Dezember 2025 regelmäßig Seminare zur Kunstgeschichte.

Italiano :

Il Musée Estrine organizza seminari sulla storia dell’arte nel dicembre 2025.

Espanol :

El Museo Estrine organiza seminarios sobre Historia del Arte en diciembre de 2025.

L’événement Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles