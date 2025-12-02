Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence
Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence mardi 2 décembre 2025.
Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine
Mardi 2 décembre 2025 à partir de 17h.
Visite par Éva médiatrice.
Mardi 9 décembre 2025 à partir de 17h.
Visite par Éva médiatrice.
Mardi 16 décembre 2025 à partir de 17h.
Visite par Éva médiatrice. Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 17:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16
Le Musée Estrine organise ponctuellement des séminaires sur l’Histoire de l’Art en décembre 2025.
Élisa Farran, conservatrice du musée et historienne de l’art, anime un séminaire consacré à l’Histoire de l’art. Ce séminaire se déroule sur 3 séances, les mardis à 17h.
Cycle 2025 Une heure une œuvre… ou deux !
– Mardi 2 décembre Le portrait André Marchand
– Mardi 9 décembre Le paysage Georges Arditi et Jean Pierre Blanche
– Mardi 16 décembre La nature morte Mireille Blanc et Mathieu Cherkit
Un minimum de 15 inscrits est requis pour assurer le maintien du séminaire. .
Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 34 72
English :
The Estrine Museum organises occasional seminars on art history in December 2025.
German :
Das Musée Estrine organisiert im Dezember 2025 regelmäßig Seminare zur Kunstgeschichte.
Italiano :
Il Musée Estrine organizza seminari sulla storia dell’arte nel dicembre 2025.
Espanol :
El Museo Estrine organiza seminarios sobre Historia del Arte en diciembre de 2025.
L’événement Séminaires d’Histoire de l’Art au Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles