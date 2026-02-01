Semis à l’abri Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Pour éviter d’acheter des plants de

légumes d’été au mois de mai, semez-les vous-même dès la fin de

l’hiver. Aubergines, tomates, courgettes, vos pieds seront prêts à être plantes après le 15 mai.

Pour le public des permis de végétaliser, les semis de vivaces, comme l’agastache, la camomille matricaire, et le souci, pourront être fait.

Les pots

réalisés pourront être emportés par les participants ou laissés, en jauge à la

Maison du Jardinage et du Compostage en fonction des possibilités de stockage.

Une deuxième séance vous sera

proposée le 13 mars pour apprendre la technique du repiquage avec les semis effectués à ce moment-là.

Atelier pratique : semer des plantes frileuses sous abri

Le mardi 17 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



