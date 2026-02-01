Semis à l’abri Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Pour éviter d’acheter des plants de
légumes d’été au mois de mai, semez-les vous-même dès la fin de
l’hiver. Aubergines, tomates, courgettes, vos pieds seront prêts à être plantes après le 15 mai.
Pour le public des permis de végétaliser, les semis de vivaces, comme l’agastache, la camomille matricaire, et le souci, pourront être fait.
Les pots
réalisés pourront être emportés par les participants ou laissés, en jauge à la
Maison du Jardinage et du Compostage en fonction des possibilités de stockage.
Une deuxième séance vous sera
proposée le 13 mars pour apprendre la technique du repiquage avec les semis effectués à ce moment-là.
Atelier pratique : semer des plantes frileuses sous abri
Le mardi 17 février 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Public adultes. A partir de 18 ans.
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
