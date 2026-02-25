Semis de courgettes et cucurbitacées avec le jardin partagé les Ancolies Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Semis de courgettes et cucurbitacées avec le jardin partagé les Ancolies
Semis de courgettes et cucurbitacées avec le jardin partagé les Ancolies
Médiathèque Les trésors de Tolente, 5 Rue du Colombier, Plouguerneau, Finistère
18 mars 2026, 14:00
16:00
2026-03-18
Des bénévoles du jardin partagé Les Ancolies seront présents à la médiathèque pour faire des semis de courgettes et cucurbitacées avec vous.
N’oubliez pas d’apporter vos graines. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
