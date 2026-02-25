Semis de courgettes et cucurbitacées avec le jardin partagé les Ancolies Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Semis de courgettes et cucurbitacées avec le jardin partagé les Ancolies

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

2026-03-18

Des bénévoles du jardin partagé Les Ancolies seront présents à la médiathèque pour faire des semis de courgettes et cucurbitacées avec vous.

N’oubliez pas d’apporter vos graines. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

