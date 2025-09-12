Semis d’engrais verts Maison du Jardinage et du compostage Paris 12ème
Semis d’engrais verts Maison du Jardinage et du compostage Paris 12ème vendredi 12 septembre 2025.
[Atelier pratique ]
Comment semer des engrais verts, pour améliorer et enrichir votre sol !
Le vendredi 12 septembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2025-09-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-12T15:00:00+02:00_2025-09-12T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème
+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature