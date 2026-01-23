Semis et plantation le potager en 10 dates clefs Chédigny
Semis et plantation le potager en 10 dates clefs Chédigny samedi 14 février 2026.
Semis et plantation le potager en 10 dates clefs
4 Place de l’Église Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Café conférence de Xavier Mathias pour connaître toutes les dates essentielles de votre potager.
Réservation vivement conseillée.
Café conférence de Xavier Mathias pour connaître toutes les dates essentielles de votre potager.
Réservation vivement conseillée. 5 .
4 Place de l’Église Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 communicaiton.chedigny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Café conference with Xavier Mathias to find out all the essential dates for your vegetable garden.
Reservations strongly recommended.
L’événement Semis et plantation le potager en 10 dates clefs Chédigny a été mis à jour le 2026-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire