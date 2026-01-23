Semis et plantation le potager en 10 dates clefs Chédigny

Semis et plantation le potager en 10 dates clefs

4 Place de l’Église Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Café conférence de Xavier Mathias pour connaître toutes les dates essentielles de votre potager.

Réservation vivement conseillée.

4 Place de l’Église Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 communicaiton.chedigny@gmail.com

English :

Café conference with Xavier Mathias to find out all the essential dates for your vegetable garden.

Reservations strongly recommended.

