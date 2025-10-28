Semis sous châssis de cultures potagères Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème
Semis sous châssis de cultures potagères Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème mardi 28 octobre 2025.
Atelier pratique de jardinage :
Découvrez le geste technique du semis de carottes et d’ épinards sous-abri au potager de Bercy, pour une récolte cette hiver !
Le mardi 28 octobre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition
inscription obligatoire
Public adultes.
Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème
