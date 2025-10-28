Semis sous châssis de cultures potagères Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème

Semis sous châssis de cultures potagères Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème mardi 28 octobre 2025.

Atelier pratique de jardinage :

Découvrez le geste technique du semis de carottes et d’ épinards sous-abri au potager de Bercy, pour une récolte cette hiver !

Le mardi 28 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

inscription obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature