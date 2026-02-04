Semper Dowland Mairie du 9e arrondissement PARIS

Atelier baroque maitrisien de Edwige Parat

Classes de luth et de théorbe de Carola Grinberg, Conservatoire Municipal Paris 9e – Lili et Nadia Boulanger et du Conservatoire Municipal Paris 14e – Darius Milhaud

Département de musique ancienne du Conservatoire Municipal Paris 14e – Darius Milhaud

Classes de Marion Fermé, Emmanuelle Guigues, Sébastien Guillot et Carola Grinberg

Collaboration avec le département de musique ancienne du Conservatoire du 14e et les classes Classes de luth et de théorbe de Carola Grinberg, Conservatoire du 9e

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

