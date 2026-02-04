Semper Dowland Mairie du 9e arrondissement PARIS
Semper Dowland Mairie du 9e arrondissement PARIS samedi 11 avril 2026.
Atelier baroque maitrisien de Edwige Parat
Classes de luth et de théorbe de Carola Grinberg, Conservatoire Municipal Paris 9e – Lili et Nadia Boulanger et du Conservatoire Municipal Paris 14e – Darius Milhaud
Département de musique ancienne du Conservatoire Municipal Paris 14e – Darius Milhaud
Classes de Marion Fermé, Emmanuelle Guigues, Sébastien Guillot et Carola Grinberg
Collaboration avec le département de musique ancienne du Conservatoire du 14e et les classes Classes de luth et de théorbe de Carola Grinberg, Conservatoire du 9e
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00
Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Mairie du 9e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire