Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand

Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées

Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre et conscient*

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La compositrice russe Sofia Gubaidulina nous a quitté en 2025. Travaillant pendant longtemps sous le régime soviétique, elle a toujours trouvé la façon d’être fidèle à elle-même, malgré la censure.

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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

Russian composer Sofia Gubaidulina passed away in 2025. Working for a long time under the Soviet regime, she always found a way to be true to herself, despite the censorship.

L’événement Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans