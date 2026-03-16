Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand
Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand dimanche 19 avril 2026.
Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées
Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
La compositrice russe Sofia Gubaidulina nous a quitté en 2025. Travaillant pendant longtemps sous le régime soviétique, elle a toujours trouvé la façon d’être fidèle à elle-même, malgré la censure.
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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Russian composer Sofia Gubaidulina passed away in 2025. Working for a long time under the Soviet regime, she always found a way to be true to herself, despite the censorship.
L’événement Sempre Libera Quatuor Demian | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans