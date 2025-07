Sénaces de ciné plein air au Crotoy Le Crotoy, parking Caudron Le Crotoy

Deux séances gartuites de ciné de plein air au Crotoy :

– **Samedi 26 juillet, dès 21h30, parking Caudron, digue Jules Noiret** : _** »Les victoires de l’audace »**_, film-documentaire de Coline Béry (58 minutes) autour de la pionnière de l’aviaition : Adrienne Bolland. En lieu et place de l’ancienne école d’aviaition de René et Gaston Caudron du Crotoy, où Adrienne Bolland fit ses armes parmi les premières femmes aviatrices au monde, cette projection de plein air offre une interview inédite documentée et mise en images d’Adrienne Bolland, une femme libre, tendre, drôle et résolument avant-gardiste.

– **Jeudi 7 août, dès 21h15, square du kiosque, rue Florentin-Lefils :** _** »Le comte de Monte-Cristo »**_, long-métrage (2h58) de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière avec Pierre Niney, Laurent Lafitte, Anaïs Demoustier… Adaptation du roman d’Alexandre Dumas, sorti en juin 2024 : Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Nombre de transats limités (vous pouvez venir avec votre siège), dans tous les cas : pensez à un plaid. Salle Toulouse-Lautrec, ruie Eudel, en cas d’intempéries.

Le Crotoy, parking Caudron promenade Jules Noiret Le Crotoy 80550 Somme