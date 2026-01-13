S’encrer dans l’art ! Lille
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Début : 2026-03-03 18:00:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
**Illustrer, composer, raconter et créer son leporello de poche, ce petit livre d’artiste et de voyage, autour des techniques légères et colorées du dessin, de l’encre et de l’aquarelle.**
→ Session de printemps les mardis 3/03, 10/03 et 17/03/2026
→ Session de printemps les mardis 3/03, 10/03 et 17/03/2026 .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
English :
**Get into the art!
**Illustrate, compose, narrate and create your own pocket Leporello , a small artist?s and travel book based on the light, colorful techniques of drawing, ink and watercolor **
? Spring session: Tuesdays 3/03, 10/03 and 17/03/2026
