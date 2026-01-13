S’encrer dans l’art ! Lille

S’encrer dans l’art !

**S’encrer dans l’art !**

**Illustrer, composer, raconter et créer son leporello de poche, ce petit livre d’artiste et de voyage, autour des techniques légères et colorées du dessin, de l’encre et de l’aquarelle.**

→ Session de printemps les mardis 3/03, 10/03 et 17/03/2026

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

**Get into the art!

**Illustrate, compose, narrate and create your own pocket Leporello , a small artist?s and travel book based on the light, colorful techniques of drawing, ink and watercolor **

? Spring session: Tuesdays 3/03, 10/03 and 17/03/2026

