Send Help Loft Cinémas Châtellerault

Send Help

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Au cours d’un vol, l’avion de Linda et de son patron, Bradley, s’écrase sur une île et ils sont les seuls rescapés du crash. Linda possède de sérieuses compétences en matière de survie, ce qui signifie qu’elle est le seul espoir de Bradley de rester en vie. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Send Help

L’événement Send Help Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne