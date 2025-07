Send love collectif-dj sets Le Magnéto Bayonne

Send love collectif-dj sets Le Magnéto Bayonne mercredi 9 juillet 2025.

Send love collectif-dj sets

Le Magnéto 3 Chemin de Mousserolles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 20:00:00

fin : 2025-07-09 03:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Dans le cadre des Fêtes de Bayonne, le Magneto organise ses fêtes underground.

Collectif de la côte landaise (Hossegor), Send Love Collectif réunit un groupe de créateurs passionnés, unis par l’envie de partager des ondes positives à travers la musique. Leurs événements sont marqués par une attention particulière sur la mise en scène et la scénographie qui accompagne les dj tout au long de la nuit. Leurs évènements sont un voyage, une ode à la rêverie le temps d’une nuit. Leur musique, éclectique transporte le public dans un univers trance, tantôt féérique, et tantôt apocalyptique via une techno brute, le tout avec un maître mot vous faire danser ! .

Le Magnéto 3 Chemin de Mousserolles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Send love collectif-dj sets

German : Send love collectif-dj sets

Italiano :

Espanol : Send love collectif-dj sets

L’événement Send love collectif-dj sets Bayonne a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Bayonne