S’engager dans son apprentissage stratégies et outils pour apprendre efficacement Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

S’engager dans son apprentissage stratégies et outils pour apprendre efficacement

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Découvrez une nouvelle façon d’apprendre grâce à des outils simples, concrets et faciles à mettre en pratique.

Au programme expérimentation du rappel actif, réalisation de cartes mentales, astuces d’organisation et techniques pour mieux gérer son attention… autant de méthodes pour gagner en efficacité. Vous identifierez votre profil d’apprenant et ce qui fonctionne vraiment pour vous. Et vous repartirez avec un plan d’action personnalisé… et l’envie de vous lancer !

Réservé aux lycéens. .

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

