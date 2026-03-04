S’engager près de chez soi : les sciences participatives, Maison des Mobilités Durables, Lille

S’engager près de chez soi : les sciences participatives Samedi 28 mars, 14h00 Maison des Mobilités Durables Nord

Stand en accès libre.

Place à l’action !

Une manière concrète de participer à la connaissance scientifique, tout en contribuant à la protection du vivant… sans aller bien loin !

Animation organisée par Nord Nature Chico Mendes

Rendez-vous à la Maison des Mobilités Durable, Place François Mitterrand.

Maison des Mobilités Durables Place François Mitterrand, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320559795

Cet atelier ludique et accessible présente plusieurs protocoles de sciences participatives que chacun peut mettre en œuvre dans son quartier : Mission Hérisson, SPIPOLL, QUBS, comptages d’oiseaux…