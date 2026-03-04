S’engager près de chez soi : les sciences participatives, Maison des Mobilités Durables, Lille
S’engager près de chez soi : les sciences participatives Samedi 28 mars, 14h00 Maison des Mobilités Durables Nord
Stand en accès libre.
Place à l’action !
Une manière concrète de participer à la connaissance scientifique, tout en contribuant à la protection du vivant… sans aller bien loin !
Animation organisée par Nord Nature Chico Mendes
Rendez-vous à la Maison des Mobilités Durable, Place François Mitterrand.
Maison des Mobilités Durables Place François Mitterrand, 59777 Lille
Cet atelier ludique et accessible présente plusieurs protocoles de sciences participatives que chacun peut mettre en œuvre dans son quartier : Mission Hérisson, SPIPOLL, QUBS, comptages d’oiseaux…