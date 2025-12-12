SENHAMZA – APOLLO THEATRE Paris

SENHAMZA Début : 2026-04-25 à 21:30. Tarif : – euros.

SHOW EN ARABE & EN FRANCAIS . « CHKOUN NTA » marque le premier spectacle de Hamza. Suivis par plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux, SENHAMZA sort enfin des écrans pour monter sur scène. Il y racontera son histoire, des échecs aux succès, et vous invitera à voyager à travers son parcours exceptionnel, de son enfance au Maroc à son arrivée en France, jusqu’à son ascension fulgurante sur Internet.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75