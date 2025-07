Séniergues en fête Séniergues

4 jours de fête, de concert, repas, pétanque et loto !

Mercredi 13 août

21h soirée Loto, sous chapiteau (bons d’achats de 250€, 150€, 100€ et nombreux lots à gagner), entre 3€ et 20€ selon le nombre de cartons achetés

Jeudi 14 août

19h30 apéro et restauration sur place

20h concert avec le groupe « Couleur café »

22h30 DJ Will

Vendredi 15 août

8h à 18h vide-greniers

21h30 bal avec David Firmin

buvette et petite restauration sur place

Samedi 16 août

14h concours de pétanque amical en doublette, inscription sur place

20h30 repas fermier des producteurs, sur réservation, apporter ses couverts

22h Bal avec Mathieu Martinie et le groupe « Fiesta 80 » 24 .

foyer rural Séniergues 46240 Lot Occitanie +33 6 79 83 05 52

English :

4 days of festivities, concerts, meals, pétanque and bingo!

German :

4 Tage Party mit Konzerten, Essen, Boulespielen und Lotto!

Italiano :

4 giorni di festeggiamenti, concerti, pasti, bocce e bingo!

Espanol :

4 días de fiesta, conciertos, comidas, petanca y bingo

