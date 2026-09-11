Séniors, à nous la forme ! Salle Multiactivités Issigeac

Informations pratiques

Issigeac

Séniors, à nous la forme !

Salle Multiactivités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 13:30:00

fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Dans le cadre de sa politique sportive, le Conseil départemental de la Dordogne mène une action spécifique en faveur des seniors. À la retraite, l’activité physique contribue à l’épanouissement, au maintien de la santé, à l’enrichissement personnel et à la prévention de l’isolement social.

Fort du succès des journées Seniors, soyez sport , régulièrement citées en exemple au niveau national, le Département développe de nouveaux rendez-vous au plus près des territoires.

Avec Seniors, à nous la forme , proposé en partenariat avec les collectivités locales, les professionnels de santé et le mouvement sportif, les éducateurs de la Direction des sports proposent gratuitement une offre variée d’activités physiques et sportives, complétée par des ateliers de prévention santé. .

Salle Multiactivités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 72 43 17

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English : Séniors, à nous la forme !

L’événement Séniors, à nous la forme ! Issigeac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides