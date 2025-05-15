Séniors à nous la forme Villetoureix

Séniors à nous la forme Villetoureix jeudi 15 mai 2025.

Plaine de loisirs Villetoureix Dordogne

Début : 2025-05-15 09:00:00

fin : 2025-06-12 12:00:00

2025-05-15 2025-06-12 2025-06-26 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé.

Jeudi 15 Mai & 22 Mai 2025 .

Plaine de loisirs Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 15 39 40

English : Séniors à nous la forme

Physical activities for over-60s and health prevention workshops.

German : Séniors à nous la forme

Angepasste körperliche Aktivitäten für Menschen ab 60 Jahren und Workshops zur Gesundheitsprävention.

Italiano :

Attività fisiche per gli over 60 e laboratori di prevenzione della salute.

Espanol : Séniors à nous la forme

Actividades físicas para mayores de 60 años y talleres de prevención de la salud.

