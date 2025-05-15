Séniors à nous la forme Villetoureix
Séniors à nous la forme Villetoureix jeudi 15 mai 2025.
Séniors à nous la forme
Plaine de loisirs Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-15 09:00:00
fin : 2025-06-12 12:00:00
Date(s) :
2025-05-15 2025-06-12 2025-06-26 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25
Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé.
Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé
Jeudi 15 Mai & 22 Mai 2025 .
Plaine de loisirs Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 15 39 40
English : Séniors à nous la forme
Physical activities for over-60s and health prevention workshops.
German : Séniors à nous la forme
Angepasste körperliche Aktivitäten für Menschen ab 60 Jahren und Workshops zur Gesundheitsprävention.
Italiano :
Attività fisiche per gli over 60 e laboratori di prevenzione della salute.
Espanol : Séniors à nous la forme
Actividades físicas para mayores de 60 años y talleres de prevención de la salud.
L’événement Séniors à nous la forme Villetoureix a été mis à jour le 2025-08-01 par Val de Dronne