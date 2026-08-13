Séniors à nous la forme Villetoureix
jeudi 10 septembre 2026 · Villetoureix
Informations pratiques
Villetoureix
Séniors à nous la forme
Plaine de loisirs Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:00:00
fin : 2027-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé.
Tous les jeudis du 10 septembre 2026 au 17 juin 2027 de 9h à 12h à la plaine des sports de VILLETOUREIX.
Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé.
Tous les jeudis du 10 septembre 2026 au 17 juin 2027 de 9h à 12h à la plaine des sports de VILLETOUREIX. .
Plaine de loisirs Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 15 39 40
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English :
Physical activities tailored for people over 60 and health prevention workshops.
Every Thursday from September 10, 2026, to June 17, 2027, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. at the VILLETOUREIX sports field.
L’événement Séniors à nous la forme Villetoureix a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne