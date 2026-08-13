Informations pratiques

Villetoureix

Séniors à nous la forme

Plaine de loisirs Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:00:00

fin : 2027-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé.

Tous les jeudis du 10 septembre 2026 au 17 juin 2027 de 9h à 12h à la plaine des sports de VILLETOUREIX.

Activités physiques adaptées aux + de 60 ans et ateliers de prévention santé.

Tous les jeudis du 10 septembre 2026 au 17 juin 2027 de 9h à 12h à la plaine des sports de VILLETOUREIX. .

Plaine de loisirs Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 15 39 40

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English :

Physical activities tailored for people over 60 and health prevention workshops.

Every Thursday from September 10, 2026, to June 17, 2027, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. at the VILLETOUREIX sports field.

L’événement Séniors à nous la forme Villetoureix a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne