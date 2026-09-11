Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Seniors : bien vivre chez soi, Parler ça fait du bien

Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 10:00:00

fin : 2026-12-16 16:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Actions de prévention par La Région à vos soins

10h-12h30 puis 14h-16h (pour parler ça fais du bien uniquement)

Conseils pratique avec une ergothérapeute : aménagement du domicile pour réduire les risques de chutes et préserver l’autonomie en toute sécurité

Relations familiales, parentalité, solitude, stress… prenez le temps d’un échange avec une infirmière spécialisée .

Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Seniors : bien vivre chez soi, Parler ça fait du bien La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude